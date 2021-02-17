連鎖餐飲集團瓦城（2729）1月合併營收3.7億元，月減10.78％、年減32.19％。主要差異為去年春節在一月份，基期不同，預估今年春節紅利將會反映在二月份業績表現上。

展望第一季，因國門不開、人潮與錢潮均留在台灣，有多品牌的瓦城集團各餐廳春節連假期間食客不斷，2月到店客數創新高。同時4大品牌外賣年菜總銷量較去年成長80%以上，為瓦城今年首季業績奠基。

面對2020年疫情衝擊，瓦城堅持其標準化嚴謹作業精神，贏得SGS安心餐廳認證及消費者信賴，並樹立高規品牌形象。雖然今年疫情尚存在不確定性，瓦城卻是樂觀看待，主因是因疫情減少大型餐聚，瓦城泰統旗下每個餐廳規模的服務量能，正適合小型家庭聚會。同時，瓦城以去（2020）年一整年時間打下的防疫安心餐廳基礎，成功獲顧客信賴，加上外帶外送的會員服務，均已建立良好營運模式。

觀察今年受疫情影響，國內過年人潮攀高，同時瓦城泰統集團持續以最高防疫規格精進強化「安心」餐飲服務標準，全台所有分店皆嚴格把關服務、環境、食材等各環節，並定期進行SGS升級版認證稽核，加大安心餐廳的認證與投入，也因此大幅降低集團在疫情期間的衝擊，獲得顧客高度信賴與支持，集團旗下餐廳春節期間來客創下新高紀錄。

瓦城集團今年在外帶年菜市場表現超過預期熱烈，旗下四大人氣品牌「瓦城」、「非常泰」、「1010湘」、「時時香」，除店點遍佈全台取餐方便，主打的「預約取餐、新鮮現做，一次到味」，集團除首度開放線上訂購，也特別優化產能，服務更多顧客的需求，總銷量較去年成長逾80%再寫佳績。

掌握春酒及228連假商機，瓦城七大品牌趁勝追擊。為了讓到餐廳消費的朋友，感染新春的歡樂氣氛，瓦城泰統集團結合旗下所有品牌，「瓦城」、「非常泰」、「1010湘」、「時時香」、「大心」、「月月泰BBQ」、「YABI KITCHEN」自於即日起至3/1(一)推出「新春好運轉紅包」活動。凡來店不限金額消費掃描活動QR code，輸入完整姓名及手機電話，即可參與總價值達500萬的『新春好運轉紅包』活動一次，有機會獲得品牌好運金、飲品招待券等美味好禮，樂觀迎接小型春酒聚會及228連假商機。

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