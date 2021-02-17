長青之森區內老木麻黃奇特樹形，搭配池畔綠頭鴨群，吸引許多遊客流連賞鴨。（謝明俊攝）

苗栗縣政府有意將竹南鎮北自龍鳳漁港，南至長青之森的長條狀海岸森林，打造成苗栗的海岸休憩區，希望成為苗栗海線觀光的亮點，但因海岸保安林都屬林務局的管轄，林業法令對於相關開發都有嚴格限制，也延滯了休憩專區的推動，縣府努力由法制面來鬆綁，但在正式鬆綁前，地方人士投注維護休憩環境的努力，也期望獲得林業單位的認可及體諒。

竹南海岸林原屬縣政府管轄，後因縣府不願多花預算人力，才於2003年改由林務局管理，但由於早在2000年竹南鎮公所已將當地設置成海岸休憩區，管制和開放開發間因而出現衝突。

以假日之森為例，縣府和鎮公所都有意打造成衝浪等海上運動的專區，並且也有業者願意投入，但卻因林務局寸土不讓，甚至還拆除業者占用房屋，讓業者徒呼負負，打了退堂鼓，讓假日之森海上運動專區可能胎死腹中。

執政黨在國內力推離岸風電，竹南及後龍外海成了離岸風機設置點，為了接送電力，廠商在長青之森的沙灘埋設電纜，並在長青之森旁設置變電站，廠商施作電纜埋設點，原本是海岸林的一部分，上面長滿用來固沙的木麻黃、黃槿等植被，為了配合中央政策，林務局迅速同意廠商砍除部分林地，看在當地維護生態的民眾眼裡，維護海岸林生態只是一句口號罷了，重點還是得看誰的手腕粗罷了！

苗栗縣政府有意將北自龍鳳漁港、南至後龍海角樂園的這段海岸，規畫打造成海岸風景特定區，並擬具計畫呈請交通部核准設立後，就可以據以向林務局爭取部分用地解編或是開發使用，在成立風景特定區的大目標確定下，地方政府為了維護現有休憩區的作為，如若有所不妥，林務單位不妨以更寬闊的心態來裁量，讓遊客、地方、林業單位間都能互信互利互贏，達到三贏的局面。

長青之森旁的濕地紅樹林區也是生態旅遊的一環。（謝明俊攝）

中港溪河口的定置蟃苗撈網是當地傳統漁業之一。（謝明俊攝）

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