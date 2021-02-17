家人過年期間在群組公布其死訊。（翻攝畫面）

有「台灣賭神」之稱、一生於各大賭場留下許多傳奇故事，本名黃樹義的戴子郎，今年除夕時因心臟宿疾往生，享壽64歲。家人年節期間於LINE群組公布這項死訊，許多人都錯愕不已。黃家人表示，後事一切從簡，對外沒安排祭拜或追思儀式。黃一生縱橫賭場的傳奇，也就此落幕。

以「戴子郎」為筆名的黃樹義，因精於算牌，是國內賭徒口中的「賭神 」，最早他以「21點」牌技闖出名號，除開班授課出書，更遠征全球各大賭場，靠腦袋贏取鉅額賭金，他曾自稱被全球200多家賭場列為黑名單。

2018年8月29日，他從韓國飛回台灣，在桃園機場入境時，雖主動申報攜帶美金，但被海關查獲另攜帶大量未申報的4億多韓元及47萬泰銖，約合新台幣1100萬元，得知未申報的鉅款須全數沒入繳給國庫，他竟也淡定表示，那就當貢獻給國家 吧！讓人見識到賭神的豪氣。

當時他向海關人員表示，鉅額外幣是在韓國及泰國賭場贏得，以為不適國際流通貨幣，才沒申報，未料遭到沒入。他也告訴海關，當時香港某上市公司在韓國投資開賭場，為營造高朋滿座生意興隆氣勢，方便炒作公司股票，賭場還提供美金5000萬元高額退佣給賭客，請他們捧場。

豈料賭場董事長後因炒股被逮，他才將贏得的籌碼兌現，加上賭場要求清空保險箱，他匯回一部分金額後，剩下現金才搭機攜回台灣。他曾估計，當年短短幾個月來，台灣賭客在該韓國賭場已「贏」走台幣約10億元。

據了解，戴子郎年輕時畢業於台大經濟系，也在美國取得企管碩士，回台後創立證券公司，但因股災虧損慘賠。最後是無意間看到一本書籍「擊敗莊家」，開始鑽研撲克牌技，憑著天賦成為日後知名的台灣賭神，也藉此翻身。

(中時 )