蘆竹也見櫻花瀑布！年初各處都有「追櫻潮」，前往蘆竹大古山夜景聖地的路上湧現一排茂盛的櫻花，不少民眾趁櫻花盛開時趕緊合照，山腳里長徐石古提到，今年也因天氣因素，櫻花對比往年更加茂密，也有更多人前來朝聖。

春節期間正是櫻花綻放的最佳時機，家家戶戶都搶著在連假一探櫻花的茂盛美景，桃園除了楊梅、大溪是賞櫻最佳地點之外，就連蘆竹都有一整條的「櫻花步道」，不少蘆竹居民都在好天氣到大古山上吹風、賞景。

大古山上除了有數家景觀咖啡廳外，從山腳到福山宮約1.2公里的道路，路邊開滿了櫻花樹，讓居民們上山除了可以到咖啡廳吃吃東西、看看飛機，也能沿路欣賞櫻花的壯觀美景。

民眾表示，每年都會固定過年期間到大古山上賞櫻花，今年的櫻花看起來更加亮眼，每株櫻花樹都綻放的相當茂盛，剛好17日陰雨綿綿的天氣阻絕賞櫻人潮，決定前來一探究竟，坦言「就算是陰天也非常好拍」。

徐石古擔任山腳里長已有近7年的時間，他表示，約莫10年前由扶輪社栽種櫻花，爾後由約120名環保志工認養，身為環保志工隊長的他，對櫻花更是萬分疼愛，沿路也裝設了灑水的管線，不定期的照護櫻花樹，他也說，清明時節正是百合花的綻放時期，山腳除了擁有櫻花之美外，百合花也是格外搶眼。

(中時 )