日本一名50歲家庭主婦松田裕美，靠著新台幣2萬元創業扭轉人生，不但成為為年收7億日幣（約1億8千萬新台幣）的美女總裁，還買了一棟300坪的億萬豪宅，甚至將不貼心的老公休掉，拋開糟糠妻的標籤，展開全新的美好人生，勵志故事一曝光，立刻引起轟動。

松田裕美的故事登上節目大肆報導，她原本是擁有3個孩子的家庭主婦，平時的興趣就是編織手工包包，而她的作品也獲得身邊親友的極高評價，36歲她終於默默開始在網路上販售包包，用僅存的2萬元私房錢來創業，沒有告訴任何人，當時她最小的孩子只有2歲，身兼數職讓她幾乎喘不過氣。

松田裕美成功翻轉自己的人生，從家庭主婦成為CEO。(圖/翻攝自網路)

松田裕美始終沒有放棄自己的編織包包事業，在用心經營下，業績越來越好，不僅開了店面，還擴店到美國，只花了3年時間就賺進3億日幣（約8000萬元台幣），如今她39歲已經成為億萬總裁，由於忙到無心照顧家庭，引起老公不滿，也讓她下定決心離婚。

松田裕美還買了300坪豪宅。(圖/翻攝自網路)

由於老公的思想八股，認為女人就應該在家相夫教子，松田裕美還形容，「是我人生最不需要的東西。」她在離婚後買了一棟300坪豪宅，和3個孩子一起同住，內裝豪華程度媲美宮殿，連家具都是特別從國外訂製，光是客廳的燈和桌子就要200萬日幣（約53萬元台幣），甚至還有大片天窗，一抬頭就能看到星空，她更做了一個溜滑梯，可以直接從2樓到1樓，就是要好好享受生活。

(中時新聞網)