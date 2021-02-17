魯冰花又有客家母親花之稱，近看如同串串風鈴。（黃婉婷攝）

面對黃澄澄的魯冰花與茶山層層堆疊，民眾開心拿出手機拍下美景。（黃婉婷攝）

魯冰花開了！桃園市龍潭區為客家傳統茶鄉，每年2、3月，素有「客家母親花」的金黃魯冰花怒放於茶樹間，大北坑休閒農業區染上一片金黃，12.5公頃的花海吸引走春遊客上山搶拍，將山間小徑頓時變得熱鬧無比，目前花況約達5成，花期一路能延續至3月1日。

龍潭大北坑、三洽水地區早期茶作盛行，同時也為全台最早開始栽種魯冰花的地方， 大北坑農村發展協會總幹事江增平說，魯冰花其實是種綠肥，種植在茶田間，當花逐漸凋謝，其養分回歸大地，能讓茶樹長得更加茂盛，如客家母親般無私奉獻；加上國寶級客家文學家鍾肇政的同名小說《魯冰花》，後來改編為電影及歌曲，該花從此聲名大噪。

受疫情影響，由市府客家事務局舉辦的「戀戀魯冰花」活動年前喊卡，但花仍準時於近期綻放，10多戶的居民在大北坑休閒農業區、三和展區（和窯文創園區）2處撒下種子，共種植12.5公頃的魯冰花，目前葉家茶園旁已可見到母親花綻放，黃澄澄的花朵與翠綠茶園層層疊疊，陽光灑落時看來斑斕奪目。

江增平說，花開目前僅有5成，預計本周假日將更加壯觀，建議上山遊客可先至遊客中心、水土保持戶外教室旁停車，先至葉家茶園旁的觀景台向下眺望，欣賞金黃地毯的壯闊美景，接著沿龍泉步道向下走，途經刻滿客家童謠、諺語的藝術磚牆，將茶鄉人文與花海景觀一次打包。

「黃色是希望的顏色！」遠自北桃園來的郭小姐說，過往曾興起賞花念頭，卻總是錯過花期，今年總算趕在花開近半時搶先上山，果真欣賞到獨特美景；住在楊梅的羅先生也帶著太太、金孫前來品茶走春，徜徉在金色花海中，感受春天氣息。

(中時 )