前總統陳水扁今天指中廣董事長趙少康的「亡國論」在當初參選台北市長就提出，如今以此做為參選下屆總統動機，他認為「起手式是錯的」，且再次反問趙「有這麼嚴重嗎？」對此，趙少康下午回應，阿扁一再強調的「希望快樂」不能當飯吃，不正視台灣的危機，我們的機會正在快速流失。

陳水扁在臉書發文表達對趙少康參選的看法，指趙少康的「亡國論」在當初參選台北市長時，就已經提出，與陳水扁提出的快樂希望有很大的反差，但其任台北市長、總統期間，中華民國的國籍從未被撤下來過，如今趙又把「亡國論」變成參選動機，他再次重申「有那麼嚴重嗎？」，並直言「趙少康的起手式是錯的」。

對於陳水扁的論調，趙少康回應，1994年和陳水扁辯論時批評的義和團，現在更加嚴重，「1450」到處出征出草，嚇得理性聲音都出不來，只有民進黨一黨獨大、一黨獨霸，趙少康憂心「再這樣下去，台灣會有前途嗎？國家能夠和平繁榮嗎？」

趙少康質疑，正受穀賤傷農之苦的農民真的有「希望快樂」嗎？找不到工作、飽嘗低薪之苦的年輕人真的有「希望快樂」嗎？大陸觀光客不來，幾百萬觀光、旅遊、伴手禮業者真的有「希望快樂」嗎？用選舉口號欺騙選民容易，「希望快樂」真的能當飯吃嗎？

趙少康強調，民進黨用反中、抗中的迷幻藥麻醉民眾，不正視台灣的危機，我們的機會正在快速流失，強調不能被民粹綁架，不要自欺欺人，要清醒、理智看清國際形勢轉變，面對台灣的挑戰和危機，找到出路。

(中時 )