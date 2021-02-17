楊梅消防分隊推出的消防寶寶花燈，周邊還掛有祈福卡片，寫下疫情退散的話語，祈求來年民眾能恢復正常生活。（黃婉婷攝）

消防寶寶花燈造型設計延續去年想法，以打火弟兄作為原形，再加上口罩、一氧化碳偵測器，切合時事。（黃婉婷攝）

每逢元宵前夕，桃園市楊梅地區總會盛大舉辦花燈踩街活動，今年受疫情影響取消，楊梅消防分隊仍在初六開工當日，製作面戴口罩、手拿滅火瞄子的消防寶寶花燈，寫上「牛轉乾坤迎春節」等吉祥話，同時加入一氧化碳探測器的巧思，增添年節氣息，吸引不少民眾駐足拍照，成為新打卡熱點。

當年節遇上疫情，原先熱鬧的楊梅街頭，瞬間變得冷清，楊梅消防分隊卻逆向操作，在門前擺起消防寶寶花燈，造型設計延續去年想法，以打火弟兄作為原形，再加上口罩、一氧化碳偵測器，切合時事，一旁的書法對聯也寫上「熱水器通風要做好，全家平安均得保」，宣導意味十足。

此外，花燈周邊也掛有燈籠形狀的祈福卡，寫著2年來民眾對台灣的期許，消防同仁搞笑寫下「沒有救護，沒有火警，沒有勤務，沒有傷害」、「我要女朋友」，也有鄰近幼兒園的孩子表示「祈求疫情趕快停息，讓大家恢復生活」，趣味又溫馨。

楊梅消防分隊長楊忠浦說，由於疫情攪局，楊梅今年年味平淡不少，分隊同仁突發奇想，把疫情與宣導結合，尤其消防弟兄這一年來，在執行醫療救護與送勤勤務上扮演重要角色，加上防範一氧化碳中毒也是冬日重點宣導，2者可謂近期重要的關鍵字，因而決定同時呈現在花燈造型上。

「開工大吉啊！」楊忠浦說，分隊選在初六當天擺放花燈，除有為開工祈福之意，也期望延續往年傳統，為地方增添元宵氣息，讓特色花燈豐富楊梅街景，同時呼籲民眾應多家注意居家用火用電安全，使用燃氣熱水器時也要注意通風，避免一氧化碳中毒。

(中時 )