加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，國際奧委會（IOC）與加拿大奧林匹克委員會（COC）正密切關注中國人權問題，目前距離北京冬季奧運只剩不到一年，但變更舉辦地點的呼聲持續升溫。

杜魯道表示，奧運會持續強力支持全球各地人權，且針對人權問題提出呼籲，一如其先前直接對中國與許多其他國家領導者立場相同。此外，IOC、COC、加拿大殘奧會（Canadian Paralympic Committee）與其他單位也正在密切關注這個問題。

路透報導，加拿大保守黨領袖奧圖爾（Erin O’Toole）與綠黨領導人保羅（Annamie Paul）的態度則更為直接。奧圖爾於16日表示，鑒於中國侵犯人權，新疆少數民族維吾爾族所的境況是種族滅絕，中國並不適合主辦這場世界體壇盛事。

保羅則呼籲加拿大政府支持2022年冬季奧運會移地舉行，並呼籲加國挺身而出成為替代的舉辦地點。

加拿大2021年可能舉行聯邦選舉，如果奧圖爾當選總理，他在決定加國是否參加2022年冬奧會上將更具影響力。但這三位政黨領袖都未提到抵制冬奧會。

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