（台灣大哥大董事長蔡明忠表示，台灣大承諾2030年IDC雲端機房100%使用綠能，公司總綠能使用占比達20%。圖／台灣大提供）

國際永續評比機構S&P Global ESG（前身為RobecoSAM）最新公布2021年永續年鑑（The Sustainability Yearbook2021），在全球61個產業、逾7,000家大型企業的評比中，台灣大哥大首度獲得金獎（Gold Class）殊榮。

台灣大哥大董事長蔡明忠表示，進入5G時代，台灣大哥大更加重視節能減排，陸續推動自建太陽能電廠與綠電採購，並啟動綠能投資，規劃投資4.2MW陸域風電，預估首年發電近1,300萬度。

此外，蔡明忠強調，台灣大更期許公司成為雲端服務及節能綠機房的先驅者，承諾2030年IDC雲端機房100％使用綠能，公司總綠能使用占比達20％。

蔡明忠表示，台灣大持續將ESG融入企業的DNA，積極回應所有利害關係人在公司治理、社會參與及環境永續的期待。未來該公司將持續關注美國乃至全球的氣候政策走向，積極因應極端氣候與氣候變遷所帶來之衝擊，接軌國際標竿企業，以「Open Possible能所不能」的精神，替巴黎氣候協定的溫升控制目標盡一己之力。

台灣大哥大從2018年起，連續三年獲得永續年鑑銀獎，2021年成績持續邁進，榮獲金獎肯定。在9個評比項目中，台灣大哥大在氣候策略（Climate Strategy）項目獲得滿分，充分反映台灣大哥大在節能減排的努力，受到國際肯定。

台灣大制定了SBT（Science Based Target）減排路徑，宣示2030年範疇1與2的碳排放較2016年減量30％，範疇3較2018年減量15％，是全台電信與服務業首家通過科學基礎目標倡議組織SBTi（Science Based Target Initiative）審核的企業。此外，更從與電信業相關的「廢光纜」出發，首開實驗先例，發表廢光纜循環再生的具體成果，並積極向公部門建言，盼法令調整，爭取廢光纜直接原材再利用，推動廢光纜取代建材鋼筋，減少浪費，轉廢為金。

在社會面，台灣大以科技職能出發，以「用科技擁抱愛」為核心推出多項專案，包括連續多年舉辦「Coding Fun偏鄉玩程式」活動，將程式語言、科技應用以營隊與遊戲方式，培育企業志工擔任師資，帶領偏鄉學童進行數位學習。針對年長者、高走失風險族群及照護者，則透過物聯網技術推出囊括手錶、專屬App及M+群組的「myAngel科技照護」體系，整合「關懷、預防、協助」三項服務，大幅增加所需族群的數位進用，降低生活風險。

在公司治理方面，台灣大以國際級標竿企業為目標，落實公司治理，為利害關係人創造最大價值，屢獲國際肯定。2020年連續四年入選DJSI世界指數，並再度榮獲全球電信業第一名；連續兩年入選CDP氣候變遷「A」級企業，連續三年獲得ISS ESG企業評鑑Prime等級認證，並入選ISS ESG台灣ESG30強企業第10名，以及近三年整體ESG「表現進步」最多的企業第2名。同時，自2018年起連續入選「富時社會責任台灣指數公司台灣永續指數」成分股（FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index），顯示台灣大致力永續經營的優異表現在國際間有目共睹。

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