巴鈺（右）參與錄製，與小夥伴元豪前往新北市貢寮區馬崗村尋找快要消失的海女。（公視提供）

巴鈺近日錄公視兒少節目《我家住海邊》，前往「台灣極東漁村」新北市貢寮區馬崗村尋找快成為絕響的「海女」，曾在日本拍攝海女主題的她羞回：「一開始接觸這個主題時，我自己也不知道台灣就有海女。」更直呼：「下水後光要適應海流就很不容易，我們根本完全追不到海女的車尾燈。」

和初次見面的小夥伴元豪一起體驗漁村生活，巴鈺開玩笑說：「很像去約會，而且一見面就要兩天一夜了。」在開箱漁法線索後，元豪認為海女是鬼或是游泳教練的猜測，則讓巴鈺忍不住大笑，但也感嘆：「其實連我都不知道馬崗有海女，孩子不知道海女是什麼也很正常。」坦承這樣的狀況蠻有危機感，如果再沒有人知道、沒人繼承，這個文化真的會消失。

兩人跟著當地的海女鳳嬌姨一起下海採石花，巴鈺苦笑：「阿姨動作超快，一下就游到更遠的地方，我們連車尾燈都看不到。」並大讚海女眼明手快，「那感覺很像媽媽們去周年慶，就是可以從沒有整理的衣車裡抓出她要的商品」，並自嘲在許多不同藻類中根本無法分辨是不是石花，「我看到就採，而且每次想要抓下一把，手上就剩下更少，但採到時真的超有成就感」。

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