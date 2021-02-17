「台灣賭神」之稱的戴子郎於今年除夕夜（2月11日）因心肌梗塞於家中猝逝，享壽64歲。台大經濟系畢業的他，曾於1990年間台股上萬點時，累積千萬身家，但在股票崩盤時，瞬間負債五千萬。過後戴子郎花了10美元購入一本書「擊敗莊家」，搖身一變償債，還坐擁上億身家。

戴子郎畢業於台大經濟系，32歲即當上證券公司總經理，成為當時最年輕的證券公司總經理之一，並於1987年起台股一路飆飆到1990年上萬點期間，累積千萬身家，但股票崩盤時，也為他累積5千萬元的債務。

正值人生谷底，戴子郎並不氣餒，當時他花10美元買了「擊敗莊家」這本書，當時的他也沒想過，竟靠著這本書成功翻身，3年內快速償債，還搖身一變成為身家上億的富翁，坐擁台灣賭神的封號。

有「台灣賭神」之稱的戴子郎傳除夕猝逝家中。（中時資料照 范揚光攝）

而這本擊敗莊家為西元1966年出版，為賭界的曠世鉅作，書中教導統計分析、計算二十一點的贏牌期望值，以打敗莊家為主旨，其實在當時戴子郎只以為是本閒書，但卻在看十幾遍後，從中悟出心得，並鼓起勇氣將所學理論實際赴諸賭場實現。

戴子郎還經營一家學院部落格，開課收費，還組團隊四處征戰，由於賭技高超，他自稱已被全球200多家賭場列為黑名單，據稱他手上隨時握有數百萬美元作賭本，難怪此次折損上千萬台幣還氣定神閒。他也出過14本賭場贏錢相關書籍。「戴子郎」筆名是「帶著兒子的郎」之意。他說，離婚時小孩才3歲。

(中時新聞網)