土耳其籍男星吳鳳（吳承鳳）2015年甜娶台灣女孩陳錦玉（Rynne），升格為「台灣女婿」的吳鳳，和老婆育有一對女兒Ekim和Inci，幸福組成一家四口，不過夫妻倆卻在近日透露，小女兒Inci被路人阿嬤追問「我們2歲會自己吃飯，很厲害，妳會嗎？」還拿出自己孫女來比較，讓吳鳳傻眼直呼：「請記得不要比較孩子」。

吳鳳妻子陳錦玉日前在臉書分享，她帶著孩子外出用餐，當隔壁桌阿嬤得知Inci妹妹是2歲時，她就對著自己孫女說：「妳看她也2歲，已經會自己吃飯，是不是很棒？」陳錦玉雖然露出禮貌的微笑，但阿嬤仍繼續對著Inci問：「我們2歲會自己吃飯，很厲害，妳會嗎？」

吳鳳妻子陳錦玉臉書全文。（圖／取材自Rifat & Rynne 的鳳花雪月臉書）

不清楚狀況的Inci隨口回覆：「不會」，這時阿嬤則得意說：「你看我們2歲就會自己吃飯，妳還不會」，吳鳳的大女兒則看不下去，指著妹妹說：「她會！她會自己吃」，阿嬤才沒再繼續接話，陳錦玉無奈表示，阿嬤可能只是單純想炫耀自己的孫女「不過連路人都能比較二歲是否能自己吃飯，各種親戚間的比較是不是更顯得很正常？！」

陳錦玉發文意外掀起討論，對此，吳鳳昨則驚呼：「原來很多人都是在被別人比較的壓力下成長的」，吳鳳認為很多都是說者無心，但聽者有意，只是阿嬤沒有想到「常被比較的孩子更容易失去自信」，吳鳳也分享，他小時候成績考差時，爸爸也沒有說其他人比他好。

吳鳳臉書全文。（圖／取材自吳鳳 Rifat臉書）

最後，吳鳳強調：「各位朋友們，請記得不要比較孩子」，他認為每個孩子都有自己的魅力和特色，吳鳳也分享爸爸經：「拜託不要把孩子按照課本教養」，認為多了解孩子、多觀察、多花時間，把孩子引導到是適合的方向才是最重要的。

(中時新聞網)