PCB軟板廠-台郡(6269)公布2020年財報，其中去年第4季稅後盈餘為14.66億元，季增154.4%，為去年單季新高，累計2020年每股盈餘為8.63元。

蘋果新機於去年第4季上市，帶動手機、穿戴消費性及平板產品出貨大幅成長，台郡去年第4季合併營收達106.9億元，季增32.8%，年成長22.4%，創下單季歷史次高，單季營業毛利率為22.1%，季增3.3個百分點，但因新台幣升值、不利產品組合及固定營運成本上升，致使年減8.9個百分點，單季營業淨利率為15.3%，季增6.2個百分點，年減9.4個百分點，單季稅後盈餘為14.66億元，季增154.4%，年減11.3%，單季每股盈餘為4.12元；累計2020年合併營收為298.98億元，年成長14.8%，創下歷年新高，合併毛利率為20.5%，年減2.3個百分點，營業淨利率為11.5%，年減3.1個百分點，稅後盈餘為29.34億元，年減7%，每股盈餘為8.63元。

就各產品來看，2020年第4季通訊產品佔營收比重約62%，電腦相關約佔27%，消費性產品約佔11%；若以2020年來看，通訊產品佔比為59%，電腦相關佔比為31%，消費性產品佔比為10%。

(時報資訊)