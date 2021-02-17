歲末年終，桃園療養院為了幫桃園市民及辛苦的醫護人員，尤其是部立桃園醫院與桃園療養院的夥伴、衛福部及桃園市衛生局工作人員與桃園各界全體機構與民眾加油打氣，桃園療養院特別在小年夜前夕舉辦桃療藝文之夜的歲末加演場。

由院長邱献章帶同醫護人員及行政科室人員共同籌備並參與活動，為了讓無法到場者也享受這場藝文盛宴，桃療更安排現場Facebook臉書直播。主持人社區精神科主任醫師田心喬表示，希望藝文之夜的音樂，能讓大家能舒緩一下緊繃的壓力與心情，也希望桃園市民與同仁都能感受到桃療與部桃一起努力、一起奮鬥的用心。

藝文之夜音樂會的首位由桃療臨床研究中心主任教授郭博昭表演手提琴。他多才多藝，是知名學者、科學家、醫師，也是習琴數十年具專業水準的音樂家，更曾於104年當選十大傑出青年，於去年底，加入桃療團隊，推動各項智慧與精準醫療計畫，提升桃療醫療品質與研究發展。

郭博昭指出現代生活壓力大，若無法適當調適，可能導致精神疾病的發生或惡化。尤其最近新年期間，親友團聚也可能會導致衝突與壓力的發生，欣賞與聆聽音樂，可幫助情緒的宣洩及放鬆，有效減輕精神症狀。尤其欣賞現場的演出，除了更有真實感與臨場感，與表演者與其他觀眾的互動與共融感，更可加強音樂的助人效果。

郭博昭以愛的禮讚、卡農與蕭邦的夜曲等一展精湛琴藝，在悠揚的樂聲中，撫慰了在場醫護、相關同仁與民眾的心。桃療醫護與行政人員，更隨著溫暖的琴音，擔任表演者的伴舞，放鬆地舞動身體，並以手機顯示「挺桃園、挺桃醫、挺醫護」，為大家加油打氣。另與桃療音樂志工老師黃珍慧與郭博昭即興合奏「卡農」，更讓在場聽眾心醉，安可聲不斷。後續黃珍慧老師更配合點播與伴奏，讓聽眾也加入音樂會，現場氣氛熱烈，歡唱得非常開心，讓現場的民眾、醫護人員與同仁舒壓又怡情。

藝文之夜最後在醫護大合唱「感恩的心」的歌聲中，畫下美好的尾聲。邱献章並特別致詞勉勵，他表示，在成人的世界沒有簡單兩個字，每天只有辛苦，謝謝大家，把自己撐住了，撐住了自己，也撐住別人，更撐住了整個家庭，整個社區。邱院長期勉大家一定要好好照顧自己的身體，照顧好家人，我們才能繼續發光發熱，也讓別人的生命發光發熱。此外，桃療也特別於院區，設置大型充氣氣球裝置藝術品，為醫療同仁與大眾一起加油。

邱献章表示，醫院不只是醫院，也可以提供音樂與藝術，結合醫療與音樂，療癒效果更提升。並感謝支持桃療藝文之夜的朋友，若未能到場參加，也歡迎到桃園療養院Facebook臉書，觀賞影片與貼文，並敬祝大家辛丑年平安健康、新年快樂，待春暖花開，桃療的藝文之夜會繼續辦理，歡迎大家光臨桃療蒞臨參與，享受藝術的盛宴。

(中時 )