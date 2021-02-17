3處光電公墓台電已完成併聯。（經發局提供／蔡依珍桃園傳真）

新屋區第4公墓。（經發局提供／蔡依珍桃園傳真）

新屋區第7公墓。（經發局提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市政府綠能專案辦公室為活化已遷葬的公墓場域，攜手大同公司打造北台首座光電公墓，繼第8及7公墓去年併網後，最後一處第4公墓也於上月底開始供電給台電，3公墓預估年發電量約330萬度，吸碳量相當於4座大安森林公園，每年回饋桃市府150萬元。

桃園市政府盤點遷葬的新屋區第4、7及8公墓殯葬用地，由綠能專案辦公室、民政局及新屋區公所規畫建置光電公墓，推動公墓殯葬用地太陽光電標租計畫，由大同公司得標，負責建置維運，以10年為期，得延展10年。

經發局公用事業科股長周智業指出，第8公墓為示範公墓，考量民眾清明掃墓期間仍有停車需求，在鄰近禁葬區域設置綠能停車棚架，太陽光電板下可停放24部機車及120輛汽車，打造成光電停車場。至於第4及第7公墓已禁葬，除活化閒置場域外，也能解決周邊雜草叢生問題，美化周邊環境。

周智業表示，第8及7公墓已分別於去年9月及11月供電給台電，第4公墓也於今年1月底併網，合計9880片太陽光電板、總裝置容量約3.1MW，預估年發電量約330萬度，減碳量約1680公噸，相當於4座大安森林公園吸碳量。

周智業說，近期取得設備登記後，就能回溯至併網啟用日計價，平均每度4.6元販售給台電，大同每年收益約1500萬，桃園市政府可獲得其中1成售電回饋約150萬元，市府將其中7成獎勵金、約105萬元，回饋給當地新屋區公所，公所將運用在提升當地社會福利及偏鄉學校教育資源，其餘3成則由綠能辦公室推廣再生能源發展及節能減碳。

依據台電網站發電資訊，桃園市太陽光電裝置容量已達347.91MW，居北部縣市之冠，較升格前已成長約67倍。綠能專案推動辦公室將持續盤點公有場域導入綠能，提升太陽光電設置量，落實中央2025年太陽光電20GW能源轉型推動目標。

(中時 )