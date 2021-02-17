台中地檢署內勤檢察官一次同時訊問多位酒駕犯，被提報4件重大缺失及年度考評不良好，劍青檢改呼籲優化檢察內勤實務，法務部長蔡清祥則對此表示，這樣的做法是否妥當，不能只從檢察官的角度去看待，應該聽外界，包括學者或是律師界、民間的看法，多方了解來決定。

劍青檢改對中檢內勤檢察官被提報重大缺失一表示，一次同時訊問多位酒駕被告，法無明文許可或禁止，但是有些地檢署都曾經由內勤檢察官使用過，是否適當見仁見智，高檢署一概以無此慣例直接封殺，直接提報4件重大缺失，不僅過苛，更是扼殺任何變革於萌芽。

劍青檢改說，檢察官內勤的目的，是要確認是否羈押具保，與一般訊問為求發現真實的目的不同，憲法及法律也限制拘禁不得超過24小時，如果當日解送人犯過多，不排除徵得被告同意後例外容許內勤檢察官得針對酒駕、吸毒等證據明確的案類可一次同時訊問多人，尤其在春安或擴大臨檢期間，更有開放彈性，簡化流程的實務需要，應該保持開放心胸，作為研議討論改良優化的作法。

對此，蔡清祥表示，他是從基層檢察官幹起，很了解基層的想法、看法，至於這樣的做法是否妥當，不能只從檢察官的角度去看待，應該聽外界，包括學者或是律師界、民間的看法，還要看當事人，不要只用自己的角度去思考，由大家共同的看法，再來決定是否妥當。

(中時 )