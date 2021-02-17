農曆春節的7天連假，讓許多人充飽電，準備迎接更多挑戰，想要成功除了需要自身努力，還需要好運加持，星座運勢網站「星座愛情運勢」分享，處女座、摩羯座、天蠍座、白羊座在2021年運勢大好，可擺脫過去一年的霉運，擁有享受不完的幸運，尤其第一名的白羊座更是好運連連，連人生觀都有所轉變，擺脫過往沉重的心靈包袱，成了眾人羨慕的對象。

▍第四名：處女座

輕鬆安逸，稱心如意

在好運的助力下，2021的處女座會過得安逸美滿，過往曾受過的委屈、替別人背的黑鍋，已經隨著時光淡去。屬於你的名聲、回報，會在這一年逐步到位。你再也不必擔心自己會變成犧牲品，就算遇到一些小變動，也多是往好的方向改變，你會享受到更多舒適的時光。

當然，好運來襲，不代表你可以懶散度日，每天做著一步登天的美夢。相對的，更要善用穩定走高的運勢，付出努力、做對決定，才能在2021年累積更多喜悅。

▍第三名：摩羯座

好運當道，收穫頗豐

過往的你，是否常覺得壓抑又疲憊？到了2021年，好運將大行其道，摩羯座內心的包袱將得以卸下，心理上的負擔降低不少。這一年的你，彷彿隨時都充滿了能量，有勇氣面對任何突發狀況，並且還能處理得游刃有餘。

對摩羯座來說，2021年雖然仍有許多挑戰，甚至有些可能會讓你很為難，但是只要拿出你過人的毅力，堅持到底，一定會有嶄新的體會。

▍第二名：天蠍座

行事順利，一片光明

年初有些辛苦的事情來攪局，但是雨過便能天晴，2021年的各方面運勢，在你跨越年初的小難關之後，將會隨著時間的推移而越來越順遂，是一個播種便可看到收穫的年份。你也將體會到，身旁的小人或厄運，不過是讓你精進實力的墊腳石罷了。

心態轉換後，你所得到的回報會讓你獲益良多。只要稍加努力，幸福的微笑就會掛在你的唇邊。

▍第一名：白羊座

好運連連，幸福美滿

屬於你的璀璨耀眼年份即將到來，新一年順風順水的表現，會讓你一不小心就變成了周圍人羨慕的對象。重要的是，你的心彷彿開了另一扇窗，有了更成熟的胸懷去承擔、消化負面情緒，漸漸地，你會發現連人生觀都有所轉變，擺脫過往沉重的心靈包袱，用輕鬆的心情看待生活。

此外，你對美和藝術的追求也更向前一步，體會到美好的時刻越來越多。總之，2021年就是白羊座充滿驚喜與收穫的一年。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)