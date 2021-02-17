長照險投保率已達3.4％，全台卻有八個地區男性投保長照險比率不到2％，保險局希望壽險公司能配合當地社會福利來源，如在地化的長照機構，先以這八縣男性為長照險主要推動客群，用商業保險來彌補社會資源不足下造成的個人保障缺口。

男性投保長照險比率偏低的八縣為南投、嘉義、屏東、台東、花蓮、澎湖、金門及連江縣，即全台長照險投保率3.4％，全台男性投保率亦有2.46％的情況下，這八縣男性投保長照險都低於2％，最低是金門縣只有1.06％，而金門縣女性投保長照險比率為1.57％，亦是遠低於全台女性4.32％的投保率。

長期照護險即壽險業推出的商業建康險保單，一旦保戶達到生理或認知功能障礙，如進食、起臥移動、沐浴、行走、如廁、更衣六項生活能力中有三項無法自理，亦或有無法分辨人事時地物的失智狀態，保單即啟動相關理賠，可支應相關的長照費用。

保險局統計，2020年長照險新契約件數達10.4萬件，創歷年新高紀錄，較2019年增加逾55％，主要是沒有銷售失能扶助險（俗稱類長看險）的南山人壽，一家就貢獻近7.35萬件，去年長照險新契約保費28.6億元，亦成長近41％，算是成長幅度極大的險種。

若以有效保單件數來看，到去年底則有80.47萬件，對應全台人口數，則投保率有3.4％，其中女性投保率4.32％，男性2.46％。

保險局分析國內長照險投保有三大特徵，一是女性投保占率54.7％，高於男性的45.3％，分析原因應是女性平均餘命高於男性，相對重視規劃自己長照保障，且女性還會替配偶、子女投保，所以要保人與被保險人同一人時，女性投保占率更近60％。

二是男性要保人（即購買保單者）在20到29、30到39、及40到49歲的占率都在22~2 7％之間，分布相對平均，三年齡層合計逾75％，即有工作收入即會投保，女性則是30~39、40~49、50~59歲被保險人合計占近79％，比男性晚10年，其中40~49歲是投保主力，占32％以上，分析女性多在生兒育女或成為家庭經濟支柱後，會考慮增加保障。

三六都投保長照險平均比率較高，其中以新北市投保率3.72％最高，新北市男性投保率2.71％、女性4.68％，但若以全台行政區來看，則是宜蘭縣投保率5.41％居全台之冠，宜蘭縣男性投保長照占其人口數的3.8％，女性則達7.05％，都是全台最高，但以非直轄市的16縣市看來，平均投保率，除宜蘭縣與彰化縣，其他14縣市投保率都低於全台平均。

(工商 )