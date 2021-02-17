衛福部公告修正「特管辦法」，進一步開放「異體細胞治療」，宣捷集團董事長宣昶有表示，異體細胞治療成本及療效具有潛力，針對急重症患者可以替其爭取治療時機，樂觀其成。

宣昶有表示，自體細胞治療屬客製化，製造過程繁複，需要時間培養，因此昂貴費時，常因無法趕上病程，而無法使患者獲得治療。而異體細胞治療取出的檢體可事先製造保存，並視需要即時取用，不必花上一個月等待細胞培養，異體細胞治療成本及療效具有潛力，樂觀看待特管法開放異體細胞治療，使異體細胞治療有專法可循，可嘉惠更多的病友。

宣捷集團致力於間質幹細胞生產、檢測、儲存與幹細胞新藥研發，旗下所研發的異體臍帶間質幹細胞UMC119-06可應用於慢性阻塞性肺病（COPD）、急性呼吸窘迫症（ARDS）及缺血性腦中風（AIS）等病症。宣捷集團針對新生兒急重症方面，UMC119-01治療小兒支氣管肺發育不全症（BPD）已完成多項臨床前體外、體內試驗，並已通過美國與台灣IND審查。

另外，UMC119-10治療小兒腦性麻痹（CP）目前也在進行前臨床試驗。

(工商 )