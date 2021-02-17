南區國稅局指出，依加值型及非加值型營業稅法第28條規定，商家在開始營業前必須向當地國稅局申請稅籍登記，即使只是「試賣」階段，不管銷售額多寡，都要登記稅籍並繳納營業稅。

有民眾指出，店家在分店新開幕前推出商品試賣促銷活動，當索取統一發票時，店家卻以「試賣」階段不用辦理稅籍登記為由，不開立發票。

國稅局表示，依照營業稅法規定，只要商家總機構、固定營業場所開始營業，例如展售場所、連絡處、服務站、營業所、分店、門市部等，統統都要在開始營業前辦妥稅籍登記，不能以「試賣」為藉口不辦稅籍登記。

依規定，店家若未辦理稅籍登記前而銷售貨物或勞務，國稅局將裁處3千元～3萬元罰鍰；若有漏稅，除追繳稅款外，並按所漏稅額處5倍以下罰鍰，且經查獲每月銷售額如已達使用統一發票標準，而有未依法取得進貨憑證或未給予他人憑證者，依據稅捐稽徵法第44條規定，應按查明認定之總額，處5％罰鍰。

官員也提醒，除了實體通路以外，若業者轉做網路銷售也要課稅，只要當月銷售貨物銷售額達8萬元、銷售勞務達4萬元以上，必須向國稅局辦理稅籍登記，若每月銷售額達20萬元以上者，國稅局將核定使用統一發票。

舉例來說，陳小姐在2021年1月透過臉書平台銷售貨物7萬元，同時透過蝦皮購物平台銷售貨物3萬元，則陳小姐2021年1月銷售貨物之銷售額合計為10萬元，已超過8萬元營業稅起徵點，應立即向國稅局辦理稅籍登記。

(工商 )