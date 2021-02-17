10多名年輕人昨（16）天凌晨突然聚集在新莊新泰路中央，2名警員巡邏經過發現誤以為發生車禍，騎過一看才知道是走失的毛小孩在馬路上橫衝直撞，險象環生，熱心民眾才藉著肉身擋身保護毛小孩，警員連忙向店家借取紙箱，一起加入追捕的行列，順利將毛小孩安全帶回帶回所內，最後透過網路貼文順利聯繫到失主。
中平派出所所長蔡天瑞表示，毛小孩一回到派出所，就不停吵鬧，值班警員朱孟柔研判小狗可能肚子餓了，便準備礦泉水和罐頭，一口一口的餵食，毛小孩吃飽後情續也安穩許多，連忙通知動保人員到場帶回安置。
熱心民眾除了將肉身保護毛小孩，也將走失的相片上傳臉書社群，次日下午鄭姓女失主上網發現毛小孩已被帶到派出所，連忙趕往派出所認領。
鄭女向警方表示，家中飼養4隻狗，而走失的紅貴賓叫「黑記」，已經18歲了，當天晚上疑未把門鎖好，導致它偷溜出門，已經在附近找了7個小時，沒想到已經被先帶往派出所。
警方立即協助聯繫動保處，經確認毛小孩相關走失時穿著、特徵之後，終於讓這位毛小孩重返主人懷抱。鄭女相當感謝警方和熱心民眾的協助，頻頻向警方致謝，直說「有你們真好！」
(中時 )
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