牛年開工首日，台中市長盧秀燕、台北市長柯文哲分別視察台中捷運綠線，柯文哲指出，中捷綠線列車連結器經更換升級版軸心並進行所有測試，北捷局認為可開始正常營運，相關報告17日送交台中市政府，後續期程由中市府決定。盧秀燕則強調，今年最重要施政目標之一就是讓綠線在安全無虞下重新上路。

在台中市交通局長葉昭甫、台中捷運公司董事長林志盈等人陪同下，盧秀燕一早到中捷北屯機廠視察軸心改善情況，並登上載重測試列車了解情況，她表示，讓捷運綠線重新上路、安全通行是今年最重要施政目標之一，而接下來的中長期任務則要讓藍線、橘線，甚至紫線及棕線都能定線、準備開工或規畫出來，建構「捷運台中」。

柯文哲下午則也特別帶著已完成的中捷事故調查報告及相關測試報告視察中捷綠線，他並視察載滿沙包的列車往返台中高鐵站及台中市政府站，柯文哲指出，這次主要是針對斷裂的軸心做重點測試及壓力檢查，17日已將完整報告送交中市府，至於何時營運？仍要由中市府決定。

北捷局在簡報時表示，這段時間已針對強化版軸心設計做重複驗證，並對列車做出完整的疲勞分析、測試等，廠商確保強化後的半永久連結器符合台中捷運恢復運行及載客條件，建議可開始提供收費營運服務。

林志盈則表示，目前完整報告送到台中市政府交通局，接下來將分送給台中捷運故障審查委員會的委員進行了解與審查，預計下周五前召開問題審查會議，若委員對審查結果滿意，中捷公司會簽報給中市府決定重新載客時間，未來也希望提供完整一個月的試營運期供民眾搭乘。

(中時 )