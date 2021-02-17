鳳林溪多年前完成分洪道整治工程，去年底鳳林鎮公所著手清除河堤內浮覆地雜草後，首度在平園橋延至林田橋一帶，分批試種為期3個月的波斯菊花海，花海1月底陸續盛開綻放，花期預計持續到元宵節。（鳳林鎮公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

鳳林鎮鳳義里水源地約2公里長的「櫻花步道」，2千多棵櫻花正在枝頭綻放，且掉落的粉色花瓣散落路邊，顯得詩情畫意。（羅亦晽攝）

河川浮覆地大多種植甜根子草，茫茫白花海在秋天盛開的印象較為深刻，不過花蓮鳳林鎮公所與鳳榮地區農會合作，在鳳林溪河川浮覆地播灑撒波斯菊種子，多色花海在春天分別盛開，中間一彎潺潺溪水流過，並可眺望遠處山嵐氤氳，彷彿置身霍爾移動城堡中的秘密花園，景色十分迷人。

河川浮覆地指原本的陸地因河流改道成為河流一部分，又從河流中浮出變回陸地，花蓮鳳林有許多的浮覆地，鳳林鎮公所與鳳榮地區農會，趁著河川枯水期，在鳳林溪下游長約800公尺、面積約4公頃的河川浮覆地上播撒波斯菊種子，花海1月底陸續盛開綻放，初期為粉紅、白色波斯菊為主，目前則是一片黃橙橙的波斯菊花海。

鳳林鎮長蕭文龍表示，在河川浮覆地上植栽花海在全台較為少見，鳳林溪多年前完成分洪道整治工程，去年底鎮公所著手清除河堤內浮覆地雜草，首度在平園橋延至林田橋一帶，分批試種為期3個月的波斯菊花海，顛覆民眾對河川浮覆地雜草叢生的印象，同時也替春天增添些許豐富色彩。

波斯菊花海屬鳳林賞花秘境，在台9線上看不到，需要特別繞過去尋找，蕭文龍也建議欲賞花海的遊客可以從台9線221K處往東轉進平園路，沿著鳳林溪往下開即可看到。靠近平園橋一帶的花海農曆春節期間已先盛開，靠近林田橋的則剛開不久，花期預計持續到元宵節，民眾可以把握機會一睹風采。

此外，鳳林鎮鳳義里水源地約2公里長的「櫻花步道」，2千多棵櫻花正在枝頭綻放，步道兩旁不但種滿櫻花，掉落的粉紅花瓣散落路邊，顯得詩情畫意，此地更因此獲得東部賞櫻祕境之稱。

(中時 )