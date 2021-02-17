高市議員黃捷罷免案甫落幕，罷免失敗，據轉述民進黨秘書長林錫耀今在中常會表示，看來國民黨要推動罷免案沒有要停下來，非常明白大辣辣操作罷免，跟由民間團體推動的方式不一樣，所以民進黨會跟被點名罷免的人士保持密切的聯繫，協助化解這些罷免的問題。

據轉述，高雄出身的劉世芳會中也提到，目前接下來要被罷免的是高雄市議員高閔琳，目前情勢看來，應該會通過第二階段連署，黨中央是否應該研議修選罷法。

此外，提到黃捷罷免案時，劉世芳也謝謝大家幫忙，包括嘉義縣選出的蔡易餘立委最後一天還到那邊幫忙直播。蔡英文總統則虧了一下蔡易餘，「你在高雄也有票啊？」蔡易餘則苦笑說，他有幫忙。

剛過外年，據轉述，開會前大家難得輕鬆，桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲都到了、但台南立委都還沒到。蔡英文打趣對黃偉哲說，「你們是市長到了，所以立委不用到了」。曾與陳亭妃在立委初選廝殺激烈的黃偉哲連忙解釋，「我跟她沒有心結」。

今天鄭文燦在中常會前發福袋給媒體及黨工。會後，黃偉哲看到媒體時也掏出一疊台南版的福袋給記者說，「不要說只有桃園有發」。

(中時 )