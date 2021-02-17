去年大獲好評的電影《親愛的房客》，細膩又動人的劇情和演員精湛的演技圈粉無數，日前DVD預購一開賣，立刻躍上網路書店排行榜冠軍，足見影迷對電影的喜愛和支持；CATCHPLAY＋影音平台即將於2月18日全台搶先獨家上架，金馬新科影帝莫子儀也特別錄製宣傳影片向粉絲獻上新年祝福，希望「每一位『親愛的』都能平安快樂」，帶給所有觀眾一個暖暖的新年。

導演鄭有傑表示，《親愛的房客》一路走來得到許多人的支持，雖然已經從戲院下檔，後續透過線上平台等各種形式，讓更多人能看見這個充滿愛的故事，自己除了感謝還是感謝，希望所有觀眾都能從片中獲得新一年的能量。

《親愛的房客》延續鄭有傑導演一貫細膩的敘事手法，深入探討親情、愛情和人性之間的拉扯，藉由重病的房東陳淑芳和宛如男媳婦的房客莫子儀之間的微妙關係，兩人一路從疏遠、不諒解到最後解開心結，成為真正的一家人，層層堆疊的情感讓許多觀眾感動不已，「充滿愛」也是當初莫子儀接下這部電影的主要原因。

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