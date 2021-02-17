新竹縣議會17日上午舉辦新春團拜，期許未來一年議政推動順利。（莊旻靜攝）

開工大吉！新竹縣長楊文科17日一早與一級主管春節團拜，楊文科表示，今年團拜並非歡樂慶祝，而是以感恩的心進行，在疫情嚴峻之際，新竹縣維持「本土0個案例」的防疫成績，也超前部署、防疫優先，希望能持續維持。

楊文科表示，新竹縣去年稅收、人口數均有明顯成長，去年稅收預算數85億，實收111億元，完成率131.07％，其中土地增值稅原本預估為25億元，實收高達42億多，代表新竹縣發展蓬勃，具有工業火車頭的建築業尤其活絡。

新竹縣總人口數去年突破57萬人，人口總增加率為千分之12.06，是台灣本島最高，僅次於外島的連江縣，人口淨遷入率更是連續2年為全國最高，讓本縣成為全國民眾最愛遷入的宜居城市。

新竹縣同時也是全國第二年輕的縣市，縣民平均年齡為39.34歲，其中，新竹縣0至14歲的幼年人口比率為16.11％，為全國第二高；楊文科表示，未來新竹縣政府將持續推動「托嬰、托育、就學及休閒遊憩空間」等各項工作，讓新竹縣成為「全國幸福城市」。

新竹縣議會議長張鎮榮、副議長王炳漢也舉辦團拜，發放新年紅包，期許議員、議會職員新的一年都能順遂。張鎮榮表示，縣民對於議政工作的期許愈來愈深，他也感謝議會職員的付出、議員的認真，推動各項議政工作。楊文科前往議會團拜，也感謝議員支持及監督縣府，落實拚經濟、重文教、享福利、樂安居」及「老中青幼通通照顧」的各項政策都能順利推動。

(中時 )