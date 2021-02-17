新春開市，民眾對於牛年房市有何展望？根據中信房屋調查，民眾對今年房市展望以「霧裡看花」最具代表，其次為「各有千秋」。中信房屋表示，國內房市雖有打炒房相關政策性的干擾，但因今年經濟表現持續看好，房市可望以穩健的步調持續邁進。

中信房屋透過網路調查，票選今年房市期待展望的代表語句，結果顯示24.3%受訪者認為國內房市在新的一年將是「霧裡看花」。中信房屋研展室副理張漢超表示市況難料，過去一年房市買氣由蟄伏到翻揚，後又有政策因素導致整體買氣再度趨緩，別說是一般民眾，甚至連產業界人士都無法精準預言房地產如此的變化。

解讀民眾票選的房市展望代表語句，「霧裡看花」顯示民眾對於房地產仍抱持著相當程度的興趣，但由於外部干擾因素太多，導致「看不懂也下不了手」。至於得票率達21.4%的「各有千秋」，應是指資金面與政府政策面之間的角力。當資金面佔優勢時，股、匯、房三市聯袂受惠，而當政策面展現強勢之姿時，房地產就會受到壓抑，目前雙方顯然各具優勢，今年由誰勝出尚無定論。

展望新的一年，張漢超認為仍有疫情、政府政策、資金、金融面的變數，後市前景仍未明朗。雖無法斷言「牛年房市是否牛」，但根據分析，房地產走勢與GDP表現呈現高度正相關，意即今年國內經濟若表現不錯，房價將可望有成長的空間，因此在今年經濟面普遍看好的狀態下，房地產仍有機會朝穩定發展的方向邁進。對於買賣雙方而言，牛年可為自己的資產做好規劃、選擇適當時機進出場、順勢搭上房地產的順風車。

(時報資訊)