根據世界衛生組織（WHO）調查，各國近視率約介於8-62%之間，台灣光是18歲以下的近視率就高達85%，成為另類的「全球第一」。身處「人手一機」的世代，近視問題日益嚴峻，2016年《驗光人員法》正式上路，讓配鏡不再是單純的買賣行為，更是法律認證的醫事專業，帶動視光產業蓬勃發展。

因應趨勢，全球最大華人眼鏡連鎖集團「寶島眼鏡」推動轉型，近年積極招募相關人才，除與大專院校視光學系進行產學合作外，更推出「就學輔導方案」，協助非本科生在職進修，員工習得一技之長的同時，公司亦增添專業形象，創造雙贏局面。

(圖/1111人力銀行提供)

寶島眼鏡人資長周克倫指出，視光產業的性質其實相當特殊，因其具有證照制度，相較於一般零售業，求職相對容易且穩定，而作為醫事人員的一份子，亦是少數得以進行銷售行為，並因此獲得額外報酬者，可說是集雙方優點於一身。

隨著《驗光人員法》正式上路，寶島眼鏡近年多透過與視光學系產學合作，搶先覓得具有驗光生、驗光師證照之優秀人才。除本科生外，針對非本科生，公司亦推出「就學輔導方案」，鼓勵同仁在職進修，不僅提供每學期1萬5千元的學費補助、提供無息分期助學貸款，若總平均達到80分以上，還可領取寶島專屬的獎學金。

(圖/1111人力銀行提供)

人資長周克倫表示，近期持續徵求驗光人員，以本科系為優先，不具證照者起薪31K、驗光生33K、驗光師35K，另有團體、個人業績獎金及採行論件計酬制度的商品獎金，平均每人每月可領5千至1萬元。因注重專業，每年舉行2次技術檢定，凡通過者立即調薪，亦有明確升遷管道，相當值得經營投入。

寶島眼鏡亦設有內部創業制度，若達一定年資，希望更進一步發展，可參加公司考核制度，凡通過考核者，公司便會協助找尋適合地點，協助員工朝向下一階段邁進。

(中時新聞網)