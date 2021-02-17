港股午後再漲，站穩31000點，為2018年6月以來首見。金融、科技、石油股、博奕股表現佳。

周三香港恆生指數飆升338.28點或+1.10%，為31084.94點。國企股(H股)漲192.48點或+1.60%，為12228.63點。軟件服務股、其他金融股、石油天然氣股表現最好，皆漲逾2.2%；酒店娛樂股亦上漲2.12%。

科技指數上漲2.3%。騰訊漲1.67%；阿里巴巴漲1.06%；美團漲2.77%；惟小米小跌0.17%。

京東大漲6.43%，報416.8港元，市值突破1.3兆港元。京東物流對港交所提交招股書，申請上市，為京東集團第三家IPO子公司，研擬分拆後，京東將持續持有超過50%股份。

博弈股漲2.25%。金沙中國漲4.9%；永利澳門漲4.0%，美高梅中國漲5.7%。

泡泡瑪特大漲15.4%。該公司與荔枝簽訂合作協定，荔枝將在播客平台協助泡泡瑪特品牌，接觸更廣泛用戶群。

華虹半導體跌6.5%。華虹遭NEC沽售9900萬股，套現約58億港元。

(時報資訊)