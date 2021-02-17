韓式連鎖餐飲集團豆府(2752)公布2021年1月自結合併營收1.72億元，雖較去年12月1.74億元小減1.12％、仍較去年同期1.57億元成長達10.06％，續創同期新高。展望今年，集團將維持穩健展店步調，並積極評估拓展其他異國料理，續拚營收持續成長。

豆府表示，雖然1月新冠肺炎本土疫情出現升溫跡象，但國內企業以小型化餐會、部門聚餐取代舉辦大型尾牙，而豆府因商品組合變化性大，且旗下品牌推出微型尾牙專案、有效增加來客數，使1月業績仍維持穩定。

此外，豆府因應今年年菜商機規模可觀，主推4～5人小家庭的高CP值韓式團圓外帶年菜，對營收帶來不錯貢獻。春節禮盒方面，豆府推出訴求補氣、養氣的「韓風雙蔘栗子雞」符合送禮需求，亦對營收提高有所助益。

展望後市，2月正式進入農曆春節假期，由於受疫情影響國人仍無法出國，親友聚會可望較往年頻繁，豆府為搶攻春節連假商機，集團規畫多項春節行銷活動，預期可望帶動業績持續提升。

豆府去年在疫情陰霾下仍新展達15家門市，帶動營運繳出亮眼佳績、續創新高。展望今年，集團表示將維持一貫穩健展店步調，除了持續深耕韓式料理品牌外，亦將積極評估拓展其他異國料理，希望今年營收仍能持續成長。

(時報資訊)