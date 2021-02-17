今(17) 日是大年初六開工日，為了幫上班族補充元氣，1111人力銀行開工第一天繼續送出「幸福企業」大紅包。只要上網參與投票者，就可獲得抽獎資格，自2月9日至4月6日，週一至週五各抽出1位投票者。今天的幸運兒是住在新北市的陳先生，當接到得獎電話通知時非常驚訝，目前還沒想到這個大紅包該怎麼使用，開心的說要分享給親朋好友這個好康活動。

陳先生在1111人力銀行是8年的資深會員，從事水電工程相關工作，不管是在新鮮人求職時期、轉職，都是透過1111平台找到理想工作。陳先生說，自己最重視工作的發展性及未來升遷管道，選擇由1111篩選出「幸福企業」投遞履歷，在順利錄取後，目前任職2年多，公司福利和1111上刊登的條件果然相當吻合，讓他非常滿意，推薦求職者可以透過1111的福利篩選機制，來找心目中的「幸福企業」夢幻工作。

除了媒合找工作，陳先生也推薦1111的「九大職能星」，豐富且具代表性的常模，協助剖析職場競爭力與理想職務的適配度；還有1111進修網的「公職國營專區」也讓他讚不絕口。陳先生十分嚮往國營事業職缺，認為公職較有保障，上1111進修網能查到年度考試計畫、國考課程資訊等多項內容，相當實用。愛用1111平台的陳先生認為，「幸福企業」活動對求職者幫助很大，也讓企業找到更優質的人才，要多多推薦給親友一起來參加。

(中時新聞網)