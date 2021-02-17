施工中的過程詳實紀錄，久樘開發並以數位化方式公開讓住戶查看。（盧金足攝）

台中市房地產去年總推案金額破3000億，初步預估2021年也將有超過2200億的新案量，不動產業者提醒購屋者，不只挑地段，更要挑品牌，先篩選建商優良基礎體質，注意是否有財務欠佳狀況，或有消費糾紛，作為購屋參考條件之一。

近5年來，購屋糾紛的來源案件數與原因變化多，2016年第4季來自建商的消費糾紛案件數高出仲介39％，到2020年轉變為仲介購屋糾紛數高出建商54％，在資訊透明與口碑影響力的之下，建商對品質、服務的企業品牌形象越來越重視，降低建商購屋糾紛。

由《台灣永續關懷協會》主辦「台灣誠信建商」甄選，審查標準包括最近5年內，與金融機構「信用往來記錄」正常、最近5年內，無違反公平交易法而被公平交易委員會處分確定

、近5年內，在消基會無消費者申訴或申訴未結案件、與客戶產生消費爭議時，勇於負責並積極處理、在各級法院中無與消費者發生重大購屋糾紛官司訴訟案件等標準。

將消費者不易得知的建商財務狀況與購屋不良紀錄揭露審核，幫助消費者得到對等、完整的建商資訊。

久樘開發連續15年獲「台灣誠信建商」認證，20年來未違反公平交易法、也無消費爭議訴訟，成立34年來工程面的基礎穩扎穩打，提供購屋者「建築營造履歷」，施工中的過程詳實紀錄，並以數位化方式公開讓住戶查看，對自家營造品質負責任。

坤悅開發自2016年起4度獲頒「台灣誠信建商」，落實建築理念及永續服務，成立專業客服部門，透過客服專線、官網客服、[email protected]生活圈、線上工程進度查詢、年度居家健檢等不同方式，關心並了解客戶需求，即時提供協助與處理。

(中時 )