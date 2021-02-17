受到新冠肺炎疫情影響，金門航空站今年春運大受影響，3天尖峰期間疏運返台旅客約2萬4240人次，但聯合候補櫃檯僅有312人次登記，不見往年上萬人搶票，「一位難求」的景況。

金門航空站統計，今年春運疏運高峰期間（2／15-17），台金線班機往返共296架次，載客約2萬4240人次，離站班機幾乎班班客滿，載客率近95％。另登記聯合候補位312人次，包括金門-台北247人次、金門-台中39人次、金門-嘉義1人次、金門-台南7人次、金門-高雄18人次，實際補上總人數119人。

洪念慈主任指出，今年候補疏運大受疫情影響，不見往年候補人數高達上萬人次，「一位難求」擁擠情景，另在大多數旅客均已訂位情況下，聯合補位機率也大為提高，加上天候條件良好，即使幾乎班班客滿，也均能正常起降，疏運作業十分順暢。

洪念慈特別感謝縣政府團隊、陳玉珍立委服務處、金防部和各航空公司、地勤業者及航警所全體同仁犧牲假期，全力投入春運作業，每日清晨6時30分即輪班在機場待命和服務旅客，直至航班結束才回家休息。

金門航空站自2015年1月啟用的「聯合候補系統」，每年瀏覽超過上萬人次，查詢人數也達到900萬人次，績效顯著。該系統平日採聯合登記、各家候補方式，春節、霧季期間則採聯合補位作業機制，同時透過第四台轉播、航空站官網及APP、[email protected]推播公布即時訊息與查詢等功能，讓候補流程作業簡單便利、資訊公開透明。

(中時 )