《太空使命》第二季劇照。（Apple提供）

暌違一年的Apple TV＋原創影集《太空使命》第二季即將上線，同樣由科技影集《碳變》走紅的帥氣迷人瑞典男演員喬爾·金納曼領銜主演，包含麥可多曼、莎拉瓊斯、瑞安施密特、喬迪包佛、艾瑞克拉丁、傑夫布蘭森等演員，以及第一季的製作團隊都將全數回歸。

故事接續第一季的架空歷史情節，背景設定為前蘇聯搶先美國登陸月球，而美國千方百計的在這場競賽中試圖搶回主控權，不僅大膽開始培訓女性太空人，首度讓一位外型絲毫不符合「正統美國形象」的女太空人登陸月球，更成立月球基地、開始在月球上尋找水源，燃起這場長期抗戰之火，自此讓美蘇之間情勢一天比一天更加緊張。

第二季開場時間推展至1983年的雷根總統時代，美蘇之間的太空競賽早已呈現白熱化局面，國防部介入太空總署、蘇聯在月球上的惡意破壞，眼看核武戰爭一觸即方，整體情勢已非科技界的智力競爭那樣單純。當擁有單純太空夢的太空飛行員、工程師以及他們的家人，強迫被捲入一場政治和軍事鬥爭中，夢想的顏色染灰，身處在地球外38萬公里之遠，被託付人類希望的他們，又該如何找尋心靈寄託、努力生存與返家。Apple TV＋原創影集《太空使命》全新第二季，19日本週五上線。

(中時 )