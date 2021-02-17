高雄丁姓男大生與蔡姓男同學在校相處行影不離，如同「好哥們」，未料，長時間相處下來，丁男竟默默地愛上蔡男，後來蔡男交了林姓女友，便與丁男日益疏遠，丁男心生不滿，竟然2度埋伏對蔡男攻擊，甚至想要持刀戳瞎蔡男雙眼，高雄地院依殺人未遂罪判他徒刑4年10月徒刑，可上訴。

判決指出，丁男與蔡男是高雄某醫學大學同班同學，2人結識時，蔡男並沒有穩定交往對象，丁、蔡在學校時常同進同出，是大家眼中的「好哥們」，沒想到丁男把對蔡男的情意轉為愛意，蔡男也發現丁男給他的感覺已經超越一般同學的喜歡，便漸漸和丁疏遠，後來也結交林女成為情侶。

沒想到，在2019年6月丁男醋性大發，拿著鐮刀及酸痛貼布埋伏，等到蔡男出現，隨即持刀攻擊蔡男，甚至想要弄瞎他的雙眼，幸好蔡男奮力抵抗而才未讓丁男得逞。

相隔4個月，丁男又拿著鋁棒、水果刀、料理刀躲在學校的地下停車場，當時蔡男、林姓女友抵達停車場準備取車時，丁男突然現身拿鋁棒朝著蔡男頭部攻擊，丁男見蔡男昏厥在地，仍不斷持棒毆打，此時林女奮不顧身，大聲呼救並趴在蔡男身上，挺身保護男朋友。

幸好當時路過的陳姓、朱姓同學聽聞林女大聲呼叫後，便上前奮力制服丁男，並報警請求協助，警消到場後將蔡、林緊急送醫，情侶2人全身多處骨折，幸虧經過救治後均無大礙，未發生憾事。

高雄地院審理時，丁男原本坦承犯行，但後來又改稱本來要用球棒把蔡打昏後，用刀械戳瞎他的雙眼，但一看到蔡男被他敲到昏厥後就心軟，早就打消了戳瞎蔡男的念頭，只是想給他一點教訓，也不是故意要打林女，法官認為丁男犯罪手段兇殘，實具有高度危險性，但考量雙方已達和解，因此依殺人未遂罪判他徒刑4年10月徒刑，全案仍可上訴。

(中時 )