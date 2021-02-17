中央銀行標售2年期定存單，加碼至600億元的首期，得標加權平均利率0.184％、創史上次低紀錄，較上一期的0.194％下滑1個基本點（1個基本點是0.01個百分點），主要因年後市場資金開始回籠，積極進場搶標的結果。

根據央行公布的2年期定存標售結果，吸引1,346億元資金搶標，投標倍數2.24倍，得標加權平均利率0.184％，落在市場預估的0.18～0.20％區間下緣，得標比率44.58％。1月因應農曆年前短期資金需求高峰期，暫停標售一期，本期開始則是調高標售金額至600億元。

銀行資金調度主管指出，2020年11月標售的2年期定存單，得標加權平均利率連八個月創新低至0.167％後，由於市場利率受到美國10年公債殖利率衝破1.0％的帶動，12月2年期定存單得標加權平均利率反彈至0.194％，但閒置資金氾濫不變，尤其年後資金回籠效應，雖然2021年1月暫停標售一期，2月標售金額增加200億元，閒錢積極搶標的結果，得標加權平均利率又反轉下滑。

(工商 )