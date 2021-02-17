達爾膚（6523）受惠於3月女王節活動需求，大陸團隊積極拉貨，加上台灣實體通路和線上通路銷售動能強勁，帶動1月營收以9,324萬元，交出歷史同期新高佳績，年增33.8％。

展望第一季，達爾膚看好大陸市場發展，新的經營團隊將持續深化經營重要線上平台，並結合DR.WU醫美保養理念，透過專業醫師、成分專家等全方位強化DR.WU品牌力及產品口碑，可望提升DR.WU於大陸醫美保養品市場的市占率，挹注公司成長動能。

(工商 )