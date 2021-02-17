達爾膚攻大陸女王節商機 1月營收靚 創歷史同期新高 17:052021/02/17 工商 杜蕙蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 達爾膚（6523）受惠於3月女王節活動需求，大陸團隊積極拉貨，加上台灣實體通路和線上通路銷售動能強勁，帶動1月營收以9,324萬元，交出歷史同期新高佳績，年增33.8％。 展望第一季，達爾膚看好大陸市場發展，新的經營團隊將持續深化經營重要線上平台，並結合DR.WU醫美保養理念，透過專業醫師、成分專家等全方位強化DR.WU品牌力及產品口碑，可望提升DR.WU於大陸醫美保養品市場的市占率，挹注公司成長動能。 混凝土爆發性成長 國產建材1月營收再登高峰 乾杯慶功 1月營收飆歷史同期新高 (工商 ) #達爾膚 #DR #WU #月營收 #大陸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雙引擎驅動 旭東元月營收倍增 11:222021/02/17 財經 1月營收創同期新高 國產：今年一定比去年好 10:062021/02/17 財經 2021年續旺 自行車族群1月營收表現亮眼 10:312021/02/17 財經 《電子零件》台達電1月營收靚 Q1不淡 15:582021/02/17 財經 安馳元月營收6.1億元 創歷史新高 12:102021/02/17 財經 《其他股》中租1月營收雙升 寫歷史次高 07:452021/02/17 財經 《電機股》汎德永業1月營收年增6成 創同期新高 07:452021/02/17 財經 《熱門族群》網購夯 富邦媒1月營收寫次高、東森購物同期高 15:402021/02/17 財經 《半導體》MCU熱度不減 應廣1月營收續登頂 15:582021/02/17 財經 《鋼鐵股》中鋼1月向「錢」衝 稅前獲利36.1億元 15:572021/02/17 財經 和碩、仁寶元月營收兩樣情 04:102021/02/17 產業．科技 財經熱門新聞 台積電小心 美半導體巨頭要拜登力拚3奈米以下製程 - 財經 經濟如同網路泡沫破滅？ 分析師爆美股漲多大跌機率 - 財經 台積電含金量太高 華爾街大咖去年Q4爆買台股ETF - 財經 外資認錯了 金牛年開門被軋爆 爆3關鍵還有戲 - 財經 傳陸擬限制對美稀土出口 英媒爆F-35驚人危機來了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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