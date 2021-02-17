客思達-KY(2936)1月合併營收新台幣7.5億元，由於受台幣升值因素影響，1月營收較去年同期減少7.32％。若以功能性貨幣表示，1月營收較去年同期減少0.65％。

客思達-KY表示，美國整體家具業均受到全球貨櫃航運運輸短缺以及美國內陸運輸缺工及天候不良等影響，而客思達-KY隨著近期亞洲春節假期出貨船運與美國港務處理進口貨物之壓力減緩，預計在今年第一季內應可依業務計畫充分補足存貨，不影響集團年度存貨總體目標。

客思達-KY於全美共擁有9個營業倉儲物流據點，亦考量市場需求優先順序、材積大小等情況以調整出貨時程，並彈性調整貨櫃運輸路線，以因應客戶拉貨需求，此外，集團已於去年10月開始向客戶收取一定比例之額外費用來反應高漲之貨運成本，今年將全面檢視商品售價，將依品項及市場接受度來調整售價，有望挹注集團未來整體營運正向發展。

客思達-KY全美超過8千家中小型家具零售店、各大知名電商平台等銷售通路，今年持續擴大旗下Coaster自有品牌知名度與識別度，包括Coaster APP、數位展示間（Digital Showroom)）來展現家具樣貌。

(工商 )