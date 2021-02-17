16日晚美股個別走，道指創新高，A股持續休市，港股17日早低開高走，恒指連漲七日，再創32個月收市新高。

香港信報報導，恒生指數17日低開110點，甫開曾吐243點，見30,503點全日低，之後倒漲逾兩百點，中午收報30,946點，漲199點。午後漲幅擴大，恒指最多漲421點，高見31,168點，創2018年6月12日以來新高。尾市漲幅略收窄，恒指收報31,084點，漲338點，漲幅為1.1％。

南向「港股通」17日仍然暫停，18日恢復。大市17日成交額2,079.89億港元。國企指數報12,228點，漲192點，漲幅為1.6％。恒生科指以17日最高位的10,945點收市，再創新高，漲250點，漲幅為2.3％。

個股方面，騰訊漲1.7％報757.5港元，成交居首，達120.45億港元。成交第二大是阿里巴巴，漲1.1％報267港元。瑞聲科技借分拆題材第二日上漲，漲7.1％，為表現最好藍籌。蒙牛跌2.4％，為表現最差藍籌。

(工商 )