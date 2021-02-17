日本東京奧運暨帕運組織委員會前主席（會長）森喜朗，因涉及性別歧視發言請辭主席。日本放送協會（NHK）報導，東奧組委會主席一職，正擬由東京奧運暨帕運大臣橋本聖子接任。

森喜朗因為日前發言涉及歧視女性，引起國內外批評聲浪，森喜朗4日下午公開道歉、撤回發言，12日辭去東奧組委會主席。

東奧組委會為選出下任主席，由組委會名譽主席御手洗富士夫等8人組成「（主席）候選人檢討委員會」，分別於昨天與今天召開會議，討論接任人選。

報導指出，相關人士受訪表示，檢討委員會今天舉行約2小時的閉門會議，會中擬統一委由橋本聖子接任組委會主席。

但至今橋本在國會答詢等場合被問及是否曾被徵詢接任組委會主席時，她都回應「完全沒有」；橋本本人的接任意願，將在之後進行確認。

若橋本同意接任組委會主席，組委會將進行必要的行政程序後，擬於本週內召開理事會，正式選出新主席。

(中央社)