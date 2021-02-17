加密貨幣比特幣從今年初近3萬美元一路大漲，甚至在電動車大廠特斯拉宣布買進15億美元價值的比特幣，主因是讓該公司現金資產報酬率極大化等因素，比特幣當時漲破4萬美元關卡，稍早比特幣成功站上5萬美元，漲幅高達7成，並朝站穩5.1萬美元目標邁進，有科技公司甚至看好比特幣前景，宣布砸6億美元(約170億元新台幣)收購比特幣。

比特幣周二(16日)漲勢凶猛，甚至一度突破5萬美元關卡，市值升破9140 億美元規模。截至台灣時間17日下午4點45分，每顆比特幣價格上漲1815.6美元或3.68%、暫報51,103.8美元，稍早也寫下歷史高點51,026.23 美元。

近幾周來比特幣利多消息不斷放送，先是特斯拉執行長不斷發推文提起與加密貨幣相關的迷因，特斯拉也聲稱已投入15億美元買進比特幣，未來還會開放比特幣來購買該公司產品。

Uber 執行長 Dara Khosrowshahi先前表示，目前開始討論比特幣是否使用比特幣等虛擬貨幣付款，但已經放棄購買比特幣的計畫。數據分析與雲端服務商MicroStrategy執行長 Michael Saylor則是提到，比特比與3年前相比穩定許多，從去年3月起有機構入場收購開始，已經不再由散戶主導，預計在今年更明顯。

MicroStrategy與電子支付系統商Square去年宣布以公司現金購買比特幣，讓市場相當震驚。MicroStrategy收購比特幣以來，該公司股價上漲超過7倍，周二宣布發行6 億美元可轉債，藉此有更多資金收購比特幣。

(中時新聞網)