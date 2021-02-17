◎陳時中首度鬆口 大陸疫苗「沒有非排除不可」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中多次公開講述「不會購買大陸疫苗」，不過今天開工第一日，陳時中表示，外界一直要台灣接納大陸的疫苗，他強調，若很多人願意打、想要打，那可以提出相關修法。

◎桃醫只剩他 唯一血清有微弱訊號個案最終結果出爐

部立桃園醫院一共累計21人確診，中央流行疫情指揮中心今宣布好消息，所有員工的PCR、血清都是陰性，1名先前血清抗體出現微弱訊號者，也研判為陰性。接下來，指揮中心會推動試辦計畫，在桃醫復原的下一個階段，鼓勵桃醫員工下載APP，未來若有人確診，就能藉由該平台了解是否有和確診者接觸過。

◎因應變種病毒持續變異 防疫秋冬專案擬延續

新冠肺炎變種病毒持續變異，連帶影響我國在國內與邊境管理等防疫管理措施，指揮中心今(17)日召開記者會，衛福部長陳時中表示，入境管制將持續，並為常態性，秋冬專案也政策將討論延續辦理；指揮中心專家張上淳則說，將持續關注變種病毒情況。

◎高麗菜量多價跌 農糧署：加強內外銷 暫不考量補助

農曆春節告一段落，不過根據農產品批發市場交易行情站統計，2月迄今單日交易量有8日衝破400公噸，遠高平日的200-300公噸，交易均價也跌到每公斤6.2元；農糧署今(17)日表示，這樣的現象與農民搶種有關，近期會加強內銷與外銷通路來穩定價格，目前暫不優先考量補助的做法。

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(中時新聞網)