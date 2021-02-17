今年南投燈會，因為防疫考量延期點燈，加上假期少2天，使得春節連假南投縣風景區遊客人數僅60萬多人，比去年減少100萬人次；各風景區以日月潭最熱門，5天連假湧入23萬多人；求財聞名的紫南宮，每天都有10多萬人到訪。

根據南投縣觀光處統計，農曆春節從大年初一到初五，南投縣各風景區遊客人數總共約60萬6000人，單日遊客數初一11萬人、初二12萬人、初三15萬人達到最高峰、初四13萬人、初五9萬多人。

縣內風景區，以風光明媚的日月潭最受遊客青睞，5天吸引23萬6000多人旅遊，其中，初三遊客人數就有5萬8000多人，遊客數最少的初五也有3萬6000多人。

清境農場和清境高空景觀步道，都必須購票入園，合計參訪人數在各風景區中僅次於日月潭，初一6865人、初二8917人、初三1萬1289人、初四9692人、初五6371人。

溪頭自然教育園區，每天入園人數大約3000多人，由於溪頭停車空間不足，停車場客滿後，車流就會回堵，因此，今年南投警方首度實施「滿載分流」，停車場滿載即強制車輛分流，有效紓解交通壅塞情況。

紫南宮配合防疫政策，今年大年初一沒有發送招財錢母，避免民眾群聚，仍吸引大批香客祈財求福；紫南宮主委莊秋安表示，春節連假期間，每天都有10多萬人參拜，即使初六是開工日，廟埕人潮依然絡繹不絕。

觀光處表示，南投燈會將於19日點燈，開放民眾自由參觀，但取消所有表演節目，水舞從晚上6點起陸續展演，每場次6分鐘。

(中時 )