國發會於農曆年後上班首日（17）發布經濟情勢展望指出，今年我國出口、投資、消費三駕馬車將一齊發力，帶動經濟穩健成長，國內外機構預測台灣今年經濟成長率上看4％。

國發會表示，去年疫情重創全球經濟，我國因防疫得宜，加以疫情帶動遠距及數位轉型商機，加以全球供應鏈移轉，創造台灣出口及生產有利條件，我國經濟不僅未因疫情衝擊而下滑，反而是全球少數經濟正成長國家。

展望今年，多數國際機構均認為隨著疫苗廣泛施打，下半年全球經濟將邁向復甦之路，加以政府積極引導民間資金投入實體建設，估計今年我國經濟成長仍將優於多數經濟體，若干機構預測我國可達4％以上。

國發會進一步表示，受惠於全球經貿逐漸改善，科技應用需求暢旺，台商回台投資持續落實，我國今年出口、投資、消費三駕馬車將一齊發力，帶動整體經濟穩健成長，依國內外機構預測，今年台灣經濟成長率將介於3.2％～4.3％。

(工商 )