美國科學家發現，2種主要變種新冠病毒株已經進一步融合、重組，成為高度突變的混合種病毒，科學家指出，混合種病毒出現更具傳染力及抵抗力的變異，恐讓全球新冠疫情進入新階段。

全球對於變種新冠病毒的擔憂增加。

英國《新科學家雜誌》（New Scientist）報導，美國新墨西哥州洛薩拉摩斯國家實驗所（Los Alamos National Laboratory）的研究人員柯柏（Bette Korber），2日在紐約科學院（New York Academy of Sciences）的會議上首度揭露變種新冠病毒株已經進一步合體、重組成為混合種病毒，她是在實驗室中分析一株加州病毒樣本時發現「基因重組」（recombination）的狀況，她當時在會議上表示，在病毒基因庫中看到了「非常明確」的證據。

報導指出，柯柏發現的混合種病毒涵蓋了現在主宰英國疫情的「B.1.1.7」肯特變種病毒株及發源於美國加州的「B.1.429」變種病毒株基因組。

目前尚不清楚這隻混合種病毒會對疫情造成什麼影響，不過柯柏指出，這隻病毒基因組出現了如同「B.1.1.7」身上的Δ69/70變異，以及加州變種病毒「B.1.429」的L452R位點突變，前者的變異導致病毒更容易傳播，後者則賦予病毒對抗抗體的特性，柯柏當時表示，「這種狀況讓病毒將更具傳染力的病毒及更具抵抗力的病毒結合在一起」，換句話說，新的混合種病毒可能同時具備更具傳染力及抵抗力等2種特性。

報導指出，病毒基因重組和一般病毒突變不同，後者每次只會有一個突變，重組則可以一次整合多個突變，儘管多數時候重組並不會讓病毒更具優勢，但有些時候確實可以，可能產出新的、更危險的變種病毒株，柯柏表示在檢視數千個基因序列後，只看到這個單一個重組的基因體，目前還不清楚這個重組會帶來多少威脅，她也無法確定病毒是否已經在人際間傳播。

病毒基因重組好發於冠狀病毒身上，因為當中複製病毒基因組的酶很容易從正在複製的RNA鏈上滑落，並且再度重新接合。報導指出，如果一個宿主細胞同時含有2種不同的冠狀病毒基因組，酶將能夠反覆從一個基因組跳至另一個基因組，結合基因組的不同元素，創造出混合種病毒，由於近期不同的新冠變種病毒相繼出現，一般人可能同時感染2種變種病毒，也為病毒基因重組提供機會。

先前2支研究團隊分別於2020年12月及今年1月指出尚未發現新冠病毒基因重組的狀況，如果柯柏的研究獲得證實，這將是全球新冠大流行以來病毒基因重組首例。

(中時新聞網)