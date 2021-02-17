過年與媽見面願望落空 10歲男童含淚展示拳術

過年是家家戶戶團聚的日子，但今年因新冠疫情肆虐，中國大陸有29個省市提倡「就地過年」以遏止疫情的發展，因此有許多在異地工作的族群選擇不回鄉過年，在湖南就有一名10歲小男孩彪彪（匿名），很早就開始盼望父母什麼時候回家一起過年，沒想到視訊時卻得知媽媽今年不能回家，讓彪彪難過到邊展示拳術邊掉淚，這一幕讓網友紛紛留言表示「小孩子哭得讓人心疼」、「三秒鐘掉淚」、「祈願疫情盡快結束，大家都可以團圓」。

彪彪的父母因為工作的關係，與彪彪分隔湖南與廣東兩地，練拳的空檔他接到媽媽打來的視訊，滿心期待的問媽媽「妳今年回不回來過年」，聽到媽媽回答「不回來」時，彪彪強忍著內心的失落，媽媽為了讓他開心一些，就問他「最近練了什麼功夫，展示一下吧」，他便透過影片向媽媽展示新學的醉拳，但長時間與父母分開，原本期待過年能見面也落空了，讓他打著打著就崩潰大哭起來。

男孩思念媽媽，含淚表演打拳讓媽媽安心

彪彪的老師說，媽媽在陪孩子視訊時說過年不能回家，想看孩子在學校學了什麼，於是彪彪就打了一套拳，結果在發影片時他就哭了，還好最後媽媽還是有回來陪他過年。彪彪的媽媽則表示，彪彪練武術本來就很辛苦，加上自己長期不在他身邊，結果今年過年又不能回家，才會讓彪彪一聽到就很失望，從影片中看到兒子大哭後，自己的心也碎了，因此馬上改變計畫決定回家接孩子團圓，最後有個暖心的結局。

還好最後媽媽還是來接男童一起溫馨過年

(中時新聞網)