諾斯羅普·格魯曼公司（Northrop Grumman）已完成新型陸基洲際彈道飛彈「地面戰略威懾」（GBSD）的設計，並已經通過設計審查。

防衛世界( Defense World)報導，美國空軍現役的陸基核武，僅有服役超過50年的的義勇兵3型(Minuteman III)洲際彈道飛彈，它的各種系統已經老舊到無法再更新了，於是在去年，諾格公司得到一項價值133億美元的設計與製造開發協議（engineering and manufacturing development,EMD），將研發汰換義勇兵3型的新式洲際飛彈。

在發射井裡的義勇兵3型。(圖/美國空軍)

EMD階段包括整個系統的設計、鑑定、測試和認可。這是美國軍方決定開始生產武器之前，先會經過的重大設計審查工作，在通過之後，下一階段稱為綜合基線審查（integrated baseline review ,IBR）。

諾格公司在2015年，收購了專門製作太空火箭的軌道科學公司(Orbital Sciences Corporation)，因此具備研發洲際飛彈的能力。軌道科學公司先前曾製過LGM-118A和平守護者飛彈(Peacekeeper)，是最先進的洲際飛彈。只是它在2005年就因冷戰結束而逐步解編，並且改造成米諾陶太空運載火箭(Minotaur Rocket)，中華民國的中華衛星2號，就是由米諾陶火箭運送的。因此現在諾格公司所負責的新式洲際飛彈，可以視為和平守護者的再現。

不過，研發洲際飛彈相當昂貴，彭博社（Bloomberg)在去年10月的報導，新洲際飛彈可能耗資2640億美元，還不包括新式核彈頭的開發，那還要再追加150億美元。

美國空軍希望GBSD可從2029年開始逐步生產，以在2030年代將義勇兵3型給徹底汰換。

(中時新聞網)