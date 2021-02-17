網路正義哥徐奕日前揭露屏東一起虐童案，目前受虐兒由屏東縣政府緊急安置，但生父與外祖父母希望將孩子帶回中部照養，為此，17日號召親友包車南下縣府陳情；屏縣府則強調，目前正評估其他家屬是否有能力照顧孩子，就是確保下個照顧者能提供妥善照養。

受虐男童生父拿著照片氣憤表示，前妻與同居人3個月前搬遷至屏東，竟拒絕其他親人探視，「包括她自己的爸媽」，沒想到2月卻被發現，年僅8歲孩子臀部與四肢嚴重淤青，他才趕緊到校查看，並要求校方通報。

男童生父說，過去一對兄妹主要由外祖父母照養，時間長達4年，自己每周都會前往探視，更捨不得打孩子，沒想到去年11月前妻將兄妹帶到屏東與同居人一同照顧，短短3個月便發生那麼多事。

屏縣府接獲虐童通報後隨即啟動安置，但生父不滿，希望盡速將孩子帶回，並告院社工百般刁難，男童外祖母也泣訴，他們已經求助無門，「希望縣府快把孫子還給我們」，別讓他們繼續在外受苦。

屏縣府社會處長劉美淑則解釋，目前受虐孩童已安置，並與法院聲請保護令，由於擁有監護權的生母因管教問題向孩子施暴，整起案件為將孩子交給下個照顧者前，一定會特別小心。

因為生父與外祖父母皆居住外縣市，近日將由兩地社工一同前往親屬家進行訪視，並加快審視照顧計畫，妥善評估誰是孩子最適合的主要照顧者，劉美淑說，前提就是「不能再讓孩子受傷了」。

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(中時 )