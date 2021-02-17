昨(16日)一名開著賓士的女子要進入停車場，由於該停車場是利用車牌辨識系統，不過女子見柵欄遲遲不升起，異想天開的將車牌拆下，對著鏡頭不斷揮舞，恰巧這景象被停車場內的駕駛錄下，影片在網上瘋傳，對此，就有曾任停車場工程師的網友給出解方，「必須倒車再開一次，才能重壓一次感應線圈」。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」上貼出一段影片，只見影片中一名身穿洋裝的女子開著賓士欲進入停車場，但停車場的柵欄卻遲遲不升起，女子見狀便將車牌拆下，靠近鏡頭不斷上下揮舞，不過柵欄仍不為所動，不死心的她又後退幾步，將距離放遠再試一次，前前後來回試了好幾次，女子看起來十分無奈。

後來女子見「拆車牌揮舞」這招無效，前後掙扎了23秒，才按下了服務鈴，向工作人員求救，短短的影片在網路上引起迴響，原PO更幽默替女子下了註解，「我錯了嗎？他X的車牌辨識系統，我都把車牌拔下來了，還不打開」。影片短短一天就吸引1.6萬人朝聖，「也太天了吧」、「車牌這麼好拆。是裝磁鐵嗎？」

此外，有不少網友留言分析，會碰到這樣的情形，很有可能是停車場位置滿了，或是駕駛沒有壓到地上的感應管線，對此，就有內行網友跳出解答，「我之前做停車場工程師，要倒車再往前開一次，才能重壓一次感應線圈，這樣一直揮車牌沒作用」。

(中時新聞網)